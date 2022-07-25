Прохожие помешали мужчине спрыгнуть с моста в Петербурге

Мужчину, который пытался спрыгнуть с Троицкого моста в Санкт-Петербурге, задержали правоохранители. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщает 78.ru со ссылкой на региональное управление Росгвардией.

Инцидент произошел накануне, 24 июля, около 17.20. В дежурную часть поступило сообщение о том, что мужчина в неадекватном состоянии пытается прыгнуть с моста, однако его удерживают прохожие.

Как отмечается, мужчина был пьян. Его удалось задержать. В ближайший отдел полиции, куда его доставили, вызвали скорую помощь.