Курская область закупит 22 трамвая

В первой половине августа администрация Курской области подпишет договор концессии о модернизации сети городского электротранспорта. Регион в том числе получит 22 трамвая. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщает ИА «Абирег».

Сумма контракта составит 12 млрд рублей. Срок реализации — 25 лет.

Также будут отремонтированы 42 км путей, депо и подстанции. Подрядчик обещает выполнить работы в течение ближайших двух лет.

21 июля стало известно, что Липецк купит партию новых автобусов, работающих на газомоторном топливе. На эти цели выделено 1,3 млрд рублей. Контракт на покупку заключен с Ликинским автобусным заводом (ЛиАЗ) в рамках федеральной программы «Чистый воздух».