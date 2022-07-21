Новые автобусы поступят в Липецк по программе «Чистый воздух»

Липецк купит партию новых автобусов, работающих на газомоторном топливе. На эти цели выделено 1,3 млрд рублей. Контракт на покупку заключен с Ликинским автобусным заводом (ЛиАЗ) в рамках федеральной программы «Чистый воздух».

Первая партия автобусов поступит в Липецк до конца лета. Первый транш в 500 млн рублей уже проведен. На эти деньги приобретут 25 автобусов. Второй транш на закупку еще одной партии в количестве 35 автобусов город получит в 2023 году, отмечает Lipetskmedia.

По словам главы Липецкой области Игоря Артамонова, полученные средства позволят решить сразу несколько задач. В частности, обновление общественного транспорта положительно скажется на экологии, а качество пассажирских перевозок улучшится.

Как пишет GOROD48, за счет средств на покупку автобусов объем межбюджетных трансфертов увеличен на 500 млн рублей. На 145 млн рублей вырос объем дотации из регионального бюджета на поддержку обеспеченности сбалансированности бюджета.

В середине июля сообщалось, что в Липецке установили первую в городе «умную» остановку. Павильон оборудован цифровыми сервисами, такими как точка доступа Wi-Fi, интерактивная медиапанель с туристическими маршрутами, городскими новостями и кнопкой вызова «112».