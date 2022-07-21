Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле заявили о маниакальной приверженности ЕС санкциям
Мир
Песков прокомментировал слова главы ЦРУ о здоровье Путина
Экономика
Цена на газ в Европе упала после возобновления поставок по «Северному потоку»
Экономика
H&M распродаст товары в России по полной цене
Мир
Нацбанк Украины понизил курс гривны к доллару на 25%
Мир
На Землю обрушится новая геомагнитная буря
Мир
В Одесской области ликвидировано свыше 600 украинских боевиков
Мир
Около 30% жителей освобожденной части Харьковской области хотят гражданство РФ
Мир
Захарова ответила на планы Киева уничтожить Черноморский флот
Мир
Глава МИД Венгрии прибыл с визитом в Москву
Мир
Совет ЕС снял запрет на поставки в РФ ряда товаров для авиаотрасли

Новые автобусы поступят в Липецк по программе «Чистый воздух»

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Липецк купит партию новых автобусов, работающих на газомоторном топливе. На эти цели выделено 1,3 млрд рублей. Контракт на покупку заключен с Ликинским автобусным заводом (ЛиАЗ) в рамках федеральной программы «Чистый воздух».

Первая партия автобусов поступит в Липецк до конца лета. Первый транш в 500 млн рублей уже проведен. На эти деньги приобретут 25 автобусов. Второй транш на закупку еще одной партии в количестве 35 автобусов город получит в 2023 году, отмечает Lipetskmedia.

По словам главы Липецкой области Игоря Артамонова, полученные средства позволят решить сразу несколько задач. В частности, обновление общественного транспорта положительно скажется на экологии, а качество пассажирских перевозок улучшится.

Как пишет GOROD48, за счет средств на покупку автобусов объем межбюджетных трансфертов увеличен на 500 млн рублей. На 145 млн рублей вырос объем дотации из регионального бюджета на поддержку обеспеченности сбалансированности бюджета.

В середине июля сообщалось, что в Липецке установили первую в городе «умную» остановку. Павильон оборудован цифровыми сервисами, такими как точка доступа Wi-Fi, интерактивная медиапанель с туристическими маршрутами, городскими новостями и кнопкой вызова «112».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022