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В МГТУ имени Баумана сделали заказ от Hyundai Motor

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Фото: Global Look press/Frederic Kern
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В МГТУ имени Баумана разработали композитный вал ротора для электрического кроссовера Hyundai Ioniq 5. Об этом 25 июля пишет портал Drom.ru.

Работы были заказаны российским представительством корейского концерна и велись во входящем в структуру МГТУ инжиниринговом центре «Композиты России».

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Перед университетскими специалистами стояла задача создать облегченную деталь из композитов с армированием из углеволокна, причем российского производства. Как сообщил главный технолог центра Вадим Истомин, в рамках проекта пришлось разработать технологию формования сложного компонента и изготовить опытную серию таких валов.

«Для проектирования инновационного изделия нами применялись передовые программные комплексы, а также разработанная в МГТУ имени Н.Э. Баумана база данных свойств полимерно-композиционных материалов «Цифровой киберполигон», выбрана схема армирования и технология изготовления вала», — говорится в сообщении вуза.

Созданный в России вал оказался значительно легче детали, сделанной корейскими инженерами. Композитный вал не уступает металлическому в прочности и полностью соответствует заложенным в конструкцию проектным эксплуатационным нагрузкам.

В результате изделие российского технического университета позволит Hyundai облегчить конструкцию электромобиля Ioniq 5, подчеркнул портал.

Как сообщили представители пресс-службы Hyundai Motor, проведенный ими термографический анализ российской детали показал высокое качество изготовленных композитных валов в центре «Композиты России». В компании подтвердили возможность их применения в реальном концепт-каре фирмы Hyundai.

18 июля Hyundai Motor представила семиместный минивэн Stargazer. Машина сделана на базе кроссовера Creta. В компании подчеркнули, что что целевым рынком для модели станут страны Юго-Восточной Азии, а производство Stargazer наладят в Индонезии.

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