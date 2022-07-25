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АвтоВАЗ введет пятидневную рабочую неделю с 15 августа

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Фото: ТАСС/Алена Селезнева
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АвтоВАЗ намерен ввести пятидневную рабочую неделю для автосборочного производства с 15 августа 2022 года. Об этом 25 июля сообщается на странице «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсетях.

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С 6 июня этого года все подразделения АвтоВАЗа были заняты четыре дня в неделю с одним нерабочим неоплачиваемым днем. Такой режим на предприятии был установлен до 4 сентября 2022 года.

По информации паблика, АвтоВАЗ прорабатывает решение о введении пятидневной рабочей недели для автосборочного производства с 15 августа 2022 года.

Возможно, что выход на пятидневную рабочую неделю раньше срока связан с тем, что завод намерен увеличить выпуск автомобилей Lada Granta Classic’22 и Lada Niva Legend.

22 июля стало известно, что в производственном плане АвтоВАЗа пока нет упоминания о возобновлении производства внедорожника Lada Niva Travel. В данный момент производство в Тольятти сосредоточится на том, чтобы удовлетворить спрос на трехдверные внедорожники Lada Niva Legend.

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