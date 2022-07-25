Не менее 8 человек погибли в Индии при столкновении автобусов

По меньшей мере восемь человек погибли и около 20 получили ранения при столкновении двухэтажных пассажирских автобусов в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Отмечается, что инцидент произошел утром 25 июля на скоростной автомагистрали в районе Пурванчал.

Оба автобуса следовали в Нью-Дели из штата Бихар. Все пострадавшие были госпитализированы, три из них находятся в критическом состоянии.

Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх выразил соболезнования семьям погибших в результате аварии.

«Соответствующим должностным лицам были даны инструкции по скорейшему оказанию помощи и проведению спасательных операций, а также надлежащему обращению с пострадавшими», — написал он на своей странице в Twitter.

Полиция начала расследование обстоятельств ДТП.

Ранее в этот день стало известно, что четыре человека погибли и десятки пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Доминикане. По словам очевидцев, у автобуса, перевозившего туристов, отказали тормоза, после чего он столкнулся с несколькими автомобилями на въезде в муниципалитет.