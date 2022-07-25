Реклама
Прямой эфир
Спорт
Французские волейболисты впервые стали победителями Лиги наций
Мир
Из-за извержения вулкана в Японии эвакуировали 34 человека
Мир
FT узнал о сокращении инвестиций Китая в Россию с начала года
Мир
Eutelsat и OneWeb могут объявить о слиянии для конкуренции со Starlink
Мир
Папа римский прибыл в Канаду для покаяния перед коренными народами
Мир
Кандидат в премьеры Британии пообещал ограничить влияние КНР в стране
Мир
В Греции указали на распространение националистических идей в Турции
Мир
Глава МИД Германии посетит Чехию и Словакию 26 июля
Спорт
Тренер «Барселоны» захотел вернуть в клуб Месси
Спорт
Болельщики ФК «Атлетико» создали хештег против присоединения Роналду
Общество
Директоров школ и главврачей впервые обяжут декларировать расходы

Не менее 8 человек погибли в Индии при столкновении автобусов

0
Фото: ТАСС/Zuma
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По меньшей мере восемь человек погибли и около 20 получили ранения при столкновении двухэтажных пассажирских автобусов в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Отмечается, что инцидент произошел утром 25 июля на скоростной автомагистрали в районе Пурванчал.

Оба автобуса следовали в Нью-Дели из штата Бихар. Все пострадавшие были госпитализированы, три из них находятся в критическом состоянии.

Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх выразил соболезнования семьям погибших в результате аварии.

«Соответствующим должностным лицам были даны инструкции по скорейшему оказанию помощи и проведению спасательных операций, а также надлежащему обращению с пострадавшими», — написал он на своей странице в Twitter.

Полиция начала расследование обстоятельств ДТП.

Ранее в этот день стало известно, что четыре человека погибли и десятки пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Доминикане. По словам очевидцев, у автобуса, перевозившего туристов, отказали тормоза, после чего он столкнулся с несколькими автомобилями на въезде в муниципалитет.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022