Северная Корея обвинила США в биологическом терроризме. Там отметили, что Вашингтон разместил свои лаборатории в десятках стран, включая Украину, передает телеканал «Известия». По данным корейского агентства, в 1951 году американцы провели крупномасштабное испытание во время войны в Корее, чтобы проверить патоген для бактериологической войны. США вместо извинений скрывают факты использования биооружия.

В Северной Корее также отметили, что карта биолабораторий США по всему миру совпадает с картой вспышек заболеваний и вирусов.

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