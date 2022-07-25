Siemens Energy направила «Газпрому» лицензию на турбину

Немецкая компания Siemens Energy направила «Газпрому» экспортную лицензию, об этом сообщают СМИ. Документ позволяет ремонтировать и транспортировать газовые турбины для «Северного потока» до конца 2024 года, передает телеканал «Известия». Ранее энергетическая компания отказалась возвращать деталь из-за санкций, но позже направила турбину в Германию.

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