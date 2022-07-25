В ПМР оценили риски для соглашения 1992 года со стороны Кишинева
Опасность выхода Молдавии из соглашения от 21 июля 1992 года, которое стало основой для миротворческой операции в Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), является вполне реальной. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев.
«Эта обеспокоенность вызвана целой серией факторов и обстоятельств. В первую очередь, это политическая позиция руководства Молдовы, которая декларируется на протяжении десятилетий. Молдавское руководство заявляет на всех уровнях о необходимости вывода российских войск, включая миротворцев, трансформации миротворческой операции в некую наблюдательную миссию», — отметил министр.
По его словам, Кишинев постоянно требует от России как одного из основных участников миротворческого механизма — уникального и очень эффективного — его демонтировать. Игнатьев считает это самой главной проблемой.
Второй фактор, по словам главы МИДа, — активная милитаризация молдавской армии и сотрудничество со структурами НАТО вопреки официально нейтральному статусу страны.
«Буквально на днях президент Молдовы [Майя] Санду дала интервью, где заявила, что мирное соглашение 1992 года было подписано под угрозой со стороны России. Так что, судя по всему, молдавскому руководству очень не нравится соглашение 1992 года», — резюмировал приднестровский дипломат.
Он заметил, что с учетом глобальной нестабильности, региональных процессов, опасность выхода Молдовы из соглашения, которое стало основой для миротворческой операции, является вполне реальной.
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