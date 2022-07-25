Медицинские маски выпали из топа покупок россиян

В топ-5 летних покупок в этом году вошли яйца, сладкие газированные напитки, картофель, томаты и черешня. Далее по популярности в этом году следуют бананы, огурцы, хлеб, яблоки и молоко. Такой вывод сделали специалисты ресурса «Чек Индекс».

Они проанализировали фактуру оператора фискальных данных «Платформы ОФД» о продажах с 1 июня по 15 июля 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Оператор получает информацию от 1,1 млн онлайн-касс в России.

Год назад этот рейтинг выглядел иначе. Помимо яиц в нем были негазированная вода, бананы, одноразовые медицинские маски и яблоки. Этот список завершали картофель, томаты, огурцы, молоко и черешня. Эксперты «Чек Индекса» подчеркнули: в топ покупок по-прежнему входит продукция продовольственной розницы.

«Особенностью этого летнего сезона стали газированные напитки, которые вышли в топ покупок. Интерес к ним разогрели иностранные производители: весной они заявили о выводе своих флагманов с локального рынка. Их заменили отечественными аналогами», — сказали в «Чек Индекс».

Специалисты уточнили, что на изменения в выборе покупок повлияло падение COVID-напряженности, благодаря чему из топ-5 популярных покупок выбыли одноразовые медицинские маски.

Еще в 2020–2021 годах эта продукция стабильно попадала в топ-10 или топ-15 товаров. Пока их всё еще покупают, но приоритеты людей резко перестроились, поэтому маски вышли за рамки топ-50.

Ранее, в начале июля, Роспотребнадзор отменил все антиковидные ограничения, хотя позже служба все-таки рекомендовала уязвимым категориям граждан носить маски.

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Маски сброшены: какие товары заменили в топ-10 покупок главный атрибут пандемии