Один погиб и двое ранены после массовой драки подростков в Дагестане

Один несовершеннолетний погиб, и еще двое получили ранения после массовой драки в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по республике.

По данным сотрудников правоохранительных органов, 21 июля молодые люди поссорились на улице Далгата в городе Дербенте. Затем они решили выяснить отношения в присутствии друзей с обеих сторон.

Произошла массовая драка, в ходе которой три подростка получили ножевые ранения. Вскоре один из пострадавших скончался.

Один из подозреваемых был задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Один из участников смертельного инцидента был задержан, второго еще ищут.

Ранее, 23 мая, в городе Дербент в Дагестане произошла перестрелка между двумя мужчинами. Как сообщил «Известиям» сотрудник местной администрации, в конфликте участвовал один из депутатов городского собрания. Никто не пострадал.