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Пожар в частном доме в Башкирии унес жизни двух человек

Два человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в частном доме в Башкирии
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
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Два человека погибли и еще двое пострадали при пожара в частном жилом доме в Башкирии. Как выяснили «Известия», возгорание произошло в ночь на воскресенье, 24 июля.

Пламя вспыхнуло в одном из домов поселка Байназарово. Строение было охвачено огнем по всей площади (208 кв. м), а затем пламя перекинулось на соседний дом.

В результате возгорания погибли два человека, в том числе девочка 2012 года рождения. Еще двое детей пострадали.

Причина возникновения возгорания в настоящее время устанавливается.

23 июля в результате пожара в частном доме в штате Сулия Венесуэлы погибли десять человек, из них шестеро детей. Отмечается, что возгорание дома в частном секторе Хесуса Марии Семпрума произошло накануне. Деревянная постройка выгорела полностью.

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