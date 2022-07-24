Пожар в частном доме в Башкирии унес жизни двух человек

Два человека погибли и еще двое пострадали при пожара в частном жилом доме в Башкирии. Как выяснили «Известия», возгорание произошло в ночь на воскресенье, 24 июля.

Пламя вспыхнуло в одном из домов поселка Байназарово. Строение было охвачено огнем по всей площади (208 кв. м), а затем пламя перекинулось на соседний дом.

В результате возгорания погибли два человека, в том числе девочка 2012 года рождения. Еще двое детей пострадали.

Причина возникновения возгорания в настоящее время устанавливается.

23 июля в результате пожара в частном доме в штате Сулия Венесуэлы погибли десять человек, из них шестеро детей. Отмечается, что возгорание дома в частном секторе Хесуса Марии Семпрума произошло накануне. Деревянная постройка выгорела полностью.