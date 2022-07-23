Найден пропавший из ростовского роддома младенец

В Ростове-на-Дону нашли младенца, который пропал из родильного отделения 22 июля. В краже ребенка подозревается мужчина, отец мальчика.

Правоохранительные органы продолжают устанавливать обстоятельства случившегося, сообщает RostovGazeta со ссылкой на региональное УМВД.

По предварительным данным, из родильного отделения НИИ акушерства и педиатрии украли новорожденного. Сразу же начался его розыск. Очевидцы утверждали, что одетый в черное мужчина забежал в палату, схватил малыша и скрылся на автомобиле. Якобы в салоне машины был еще один ребенок.

Полиция сообщает, что мужчину нашли, а детей передали врачам.

5 июля сообщалось, что в Воронеже взяли под стражу мужчину, который подозревается в похищении 11-летнего мальчика. По версии следствия, мужчина подошел к ребенку на улице. Применяя физическую силу и угрожая предметом, похожим на нож, он затащил школьника к себе в квартиру. Там он привязал его за руку к батарее, однако мальчик сумел освободиться и убежал из квартиры.