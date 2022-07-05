Жителя Воронежа арестовали по подозрению в похищении 11-летнего мальчика

В Воронеже заключили под стражу местного жителя, подозреваемого в похищении 11-летнего мальчика. Об этом во вторник, 5 июля, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

Суд заключил воронежца под стражу до 2 сентября.

По версии следствия, в субботу, 2 июля, мужчина подошел к ребенку на улице Артамонова. Применяя физическую силу и угрожая предметом, похожим на нож, он затащил школьника к себе в квартиру. Там он привязал его за руку к батарее, однако мальчик сумел освободиться и убежал из квартиры.

О случившемся ребенок в тот же день рассказал родителям. Они обратились в правоохранительные органы с заявлением.

Мужчину задержали. Похитителем оказался 32-летний ранее судимый житель Воронежа. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего, совершенное с применение насилия и предметов, используемых в качестве оружия»).

Также 2 июля сообщалось о похищении пятилетней девочки в Приморье. К поискам пропавшего ребенка были привлечены 90 полицейских и 80 волонтеров. Девочку обнаружили на следующий день.

По данным «Известий», похищение организовал знакомый семьи, имеющий несколько судимостей. Предположительно, мужчина увел девочку в лес и оставил в глуши. Она несколько часов бродила одна по лесу, пока не вышла к поисковикам. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей.