Средний размер кредита на новостройки вырос за полгода на 43%

Средний ипотечный кредит на покупку первичного жилья в РФ с начала 2022 года вырос на 43%, до 5,14 млн. Об этом «Известиям» сообщила заместитель руководитель ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

По ее данным, в первом квартале 2022 года средний размер ипотечного кредита на новостройки снизился с 3,73 млн рублей до 3,59 млн рублей. Но затем снова начал расти и сейчас составляет уже 5,14 млн рублей, что на 43% больше, чем в начале 2022 года.

Если сравнивать с первым кварталом 2021-го аналогичный период текущего года, показатель увеличился на 26%, добавила она.

«Если такая динамика будет сохраняться, то по итогам 2022 года средний размер ипотечного кредита на новостройки может вырасти на 40% относительно прошлого года», — спрогнозировала Решетникова.

Рост обусловлен, в первую очередь, увеличением лимитов по льготным ипотечным программам, выросшими ценами на квартиры в новостройках, а также повышением доступности кредитных средств за счет снижения ставок, пояснила эксперт.

Эксперты федеральной компании «Этажи» составили рейтинг крупных городов России, где размер ипотечного кредита в 2022 году вырос больше всего относительно средних показателей 2021 года.

На первом месте оказалась Самара, где средний размер ипотечного кредита на покупку новостроек вырос на 58%, с 2,2 млн рублей до 3,5 млн рублей.

На втором месте Нижний Новгород, где сумма кредита выросла с 3,6 млн рублей до 4,9 млн (на 35%).

На третьем месте Омск с ростом среднего размера ипотечного кредита на новостройки на уровне 32% (с 2,5 млн рублей до 3,3 млн рублей).

Также в десятку лидеров по росту размера ипотечного кредита на новостройки среди крупных городов России вошли: Ростов-на-Дону (+27%), Санкт-Петербург (+24%), Пермь (+22%), Челябинск (+21%), Казань, Москва и Новосибирск (+20%), Красноярск (+18%), Екатеринбург (+17%).