Регулятор ЕС одобрил вакцину для борьбы с оспой обезьян. Препарат Imvanex рекомендован для профилактики заболевания, передает телеканал «Известия». Вакцина содержит ослабленную форму вируса коровьей оспы. Рекомендации Европейского агентства лекарственных средств основаны на данных нескольких исследований. Эксперты пришли к выводу, что преимущества препарата превышают риски.

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