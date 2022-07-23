Военкор «Известий» показал разбитую боевиками Украины Александровку

Корреспондент «Известий» Иван Литомин в субботу, 23 июля, показал освобожденную от украинских боевиков Александровку в Херсонской области. На кадрах видно, что село разрушено, уцелевших домов практически не осталось.

Населенный пункт на данный момент находится под контролем военнослужащих России в «серой» зоне — линии боевого соприкосновения с националистами Украины.

За Александровку прошло несколько боев. В их результате село несколько раз переходило под контроль силовиков украинской стороны.

Во время последнего боя Вооруженные силы отступили, командир 28-ой бригады ВСУ убит, вместе с ним порядка сотни украинских боевиков. При отступлении украинские военные оборудовали опорный пункт в здании местной школы.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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