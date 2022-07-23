Девять человек попали в больницу из-за хлора в аквапарке Анапы

Девять человек попали в больницу после посещения аквапарка Анапы. Среди пострадавших пятеро детей, два ребёнка в тяжёлом состоянии, сообщает телеканал «Известия». Всего за помощью медиков обратились 14 человек. Предварительно, в воде могла быть превышена концентрация хлора. Причина аварии — технический сбой оборудования. Специалисты Роспотребнадзора возьмут пробы воды из бассейнов.

В результате отравления парами хлора два ребенка находятся в тяжелом состоянии, еще семь человек, в том числе три ребенка, — в состоянии средней тяжести.

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