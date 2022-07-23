Минимум 11 человек стали жертвами наводнения на юге Ирана

В результате наводнения в иранской провинции Фарс погибли 11 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести. Об этом в субботу, 23 июля, пишет новостное агентство ИРНА.

Изначально сообщалось о шести погибших и нескольких пострадавших.

Актуальную информацию о жертвах происшествия озвучил генеральный директор местного Управления кризисных ситуаций Халил Абдуллахи. Он также пояснил, что бедствие было вызвано проливными дождями.

«Сразу после наводнения к месту аварии выехали спасательные бригады для оказания помощи пострадавшим», — добавил Абдуллахи.

По данным региональных властей, общее число пострадавших в настоящий момент составляет 55 человек, однако есть опасения, что это не окончательная цифра. Также отмечается, что под воду ушли 15 автомобилей, 12 из них удалось поднять.

8 июля сообщалось, что минимум 15 человек скончались в результате наводнения из-за сильных ливней в Индии в районе пещеры Амарнатх в северной союзной территории Джамму и Кашмир, еще 40 человек числятся без вести пропавшими.