Минимум 15 человек погибли при наводнении в Индии

Как минимум 15 человек скончались в результате наводнения из-за сильных ливней в Индии в районе пещеры Амарнатх в северной союзной территории Джамму и Кашмир. Еще 40 человек числятся без вести пропавшими. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщил телеканал NDTV.

«15 человек погибли и более 40 пропали без вести в результате [наводнения, вызванного] ливнями в районе священной пещеры Амарнатх. Ситуация находится под контролем, дожди продолжаются. Исходя из уровня опасности, [возможность] амарнатх-ятра (паломничество в пещеры. — Ред.) временно ограничена из-за подтопления территории», — сказал представитель индо-тибетской пограничной полиции.

Он подчеркнул также, что, если погода нормализуется, паломничество возобновится в субботу, 9 июля.

Отмечается также, что все пострадавшие, точное число которых пока не называется, доставлены в больницу по воздуху.

19 июня сообщалось о гибели минимум 62 человек в Индии из-за наводнения. Тогда там также шли беспрерывные дожди.