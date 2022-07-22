Роскомнадзор внес сайт сервиса по заказу автомобилей Wheely в реестр запрещенных

Роскомнадзор внес сайт сервиса для заказа премиальных автомобилей с водителем Wheely в реестр запрещенной информации. Мера была принята на основании решения Мещанского районного суда Москвы.

Суд признал запрещенной информацию, размещенную на сайте.

Речь идет об информации, связанной с «ведением коммерческой деятельности юридическим лицом без аккредитованных филиалов». Кроме того, сервис не представлял данные в «Единую региональную навигационно-информационную систему».

Теперь владелец сайта должен удалить запрещенную информацию в течение суток, если этого не произойдет, доступ к сайту будет ограничен, пишет РБК.

11 июля Роскомнадзор ограничил доступ к фотобанку Depositphotos по требованию Генпрокуратуры России. Доступ был ограничен «в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях».