Расчет на ставку

Перед пятничным заседанием ЦБ на столе у регулятора, как сообщила его глава Эльвира Набиуллина, было три варианта снижения ключевой ставки: на 50, 100 и 150 базисных пунктов. Был выбран наиболее резкий — понижение с 9,5 до 8%. Решение стало неожиданным, участники рынка обсуждали диапазон сокращения на 50–100 б.п. Были ли у регулятора недоступные рыночным аналитикам данные, позволяющие лучше оценить потребности экономики, и как изменились среднесрочные ожидания Центрального банка?

Безусловно, на решение оказали влияние последние (оценочные) данные по инфляции на середину июля и сведения, позволяющие говорить о более широком характере снижения цен, то есть о переносе удешевления отдельных товаров на различные группы. На неделе с 9 по 15 июля Росстат зафиксировал дефляцию 0,17%. Это самое крупное снижение цен в России с августа 2017 года.

Всё же индекс потребительских цен (ИПЦ) показывает большую волатильность. Так, на неделе до 1 июля показатель вырос на 0,23%, а на неделе со 2 по 8 июля — символическая дефляция –0,03%. Потенциал коррекции цен после мартовского скачка ограничен, и, вероятно, ИПЦ до конца лета может показывать недельные значения в рамках от –0,1 до +0,3%, в среднем демонстрируя соответствующие предыдущим годам значения. Это позволит показателю в годовом выражении по итогам июля закрепиться ниже 15%.

Обновленный среднесрочный прогноз основных макроэкономических параметров по сравнению с апрельским, очевидно, гораздо более оптимистичен на текущий год и более пессимистичен на 2023-й по ряду пунктов. Это может быть связано с ухудшением в течение последних трех месяцев геополитической ситуации, продолжением применения новых санкций и ответными мерами, увеличением рисков глобальной рецессии. При реализации этого негативного сценария влияние его сильнее всего проявится в 2023 году, результатом чего может стать изменение вектора денежно-кредитной политики ЕС, США (вновь запуск цикла понижения ставок) с переходом инфляции на Западе в хроническую.

Ориентир ЦБ по инфляции на конец года понижен сразу на 6–8% к апрельскому прогнозу и на 2% к июньскому, до диапазона 12–15%, который регулятор рассчитывает увидеть в декабре 2022-го. Всё же мы считаем, что прогноз умеренно оптимистичен и инфляция, рассчитываемая Росстатом по показателю ИПЦ, на конец года незначительно превысит 15%. Учитывая все дезинфляционные факторы, ожидаю более значительное ускорение показателя начиная с сентября под влиянием сезонности, девальвации рубля и сокращения торгового баланса. Прогноз ЦБ по инфляции на конец 2023 года оставлен без изменений — 5–7%, однако подчеркну рекордную неопределенность показателя, впрочем, при отсутствии новых экономических шоков удержать цены в рамках 7% является посильной для властей задачей.

По сравнению с оценками от 29 апреля ЦБ улучшил прогноз по ВВП на этот год на 4 п.п. — предполагается, что сокращение составит 4–6%. Деловая активность снижается медленнее, чем Банк России закладывал в июне, но существенное сокращение ставки должно дополнительно ее стимулировать за счет улучшения условий кредитования. Всё же прогноз Банка России по ВВП выглядит достаточно оптимистичным — более реалистично снижение до 8,5% по итогам года. Внешний сектор останется основной опорой для российской экономики.

Однако спад ВВП менее чем на 6% в этом году возможен при нахождении вариантов экспорта основных российских товаров в объемах не ниже, чем весной нынешнего года, реализации этих товаров по среднемировым ценам и прекращении падения внутреннего производства (за счет новых логистических цепочек с Азией).

Прогноз по оттоку капитала на 2022 год ухудшен со $151 млрд до $246 млрд, а на 2023-й — с $69 млрд до $125 млрд. Также считаем, что оценки ЦБ стали более реалистичными прежде всего ввиду отсутствия ориентиров по срокам восстановления инвестиционной активности зарубежных партнеров и послаблений в валютном законодательстве. По заявлению ЦБ, «инвестиционную активность сдерживают не только сложности с логистикой по поставке оборудования и сильные колебания курса, влияющие на бизнес-планы компаний, но и в целом общая экономическая неопределенность в условиях структурной перестройки». Также итоговый показатель оттока капитала значительно изменит фактическая отмена необходимости репатриации валютной выручки. Но оценить ее влияние крайне сложно, так как соответствующий президентский указ был опубликован лишь 5 июля.

По заявлению Эльвиры Набиуллиной, траектория движения ставки будет зависеть от достижения целевого уровня по инфляции (4% к 2024 году), и Банк России «будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года». Исходя из того, что среднее значение ставки с июльского заседания и до конца года будет по прогнозу ЦБ в диапазоне 7,4–8%, на заседаниях 16 сентября, 28 октября и 16 декабря возможно более плавное понижение ставки в пределах 50 б.п. на каждом из них. В ожидании устойчивого снижения цен и завершения основного этапа структурной трансформации в денежно-кредитной политике будет делаться акцент на стимулировании экономики, при этом риски ценовой стабильности останутся повышенными.

Автор — эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

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