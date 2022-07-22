Море внезапно остыло на курортах Краснодарского края

На черноморских курортах Краснодарского края понизилась температура морской воды. По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Анапе, Ейске, Новороссийске и на других курортах вода стала холоднее минимум на 2 градуса. Если еще несколько дней назад значения достигали +24 градусов, то теперь — +22.

В Геленджике, Сочи и Темрюке температура морской воды составляет +24 градуса, а на прошлой неделе была +25.

Синоптики поясняют, что это связано с общим похолоданием — на Кубани сейчас столбики термометров «ползут» вниз.

По словам начальника отдела гидрометеообеспечения Краснодарского гидрометцентра Светланы Поповой, которые приводит ИА KrasnodarMedia, в этом году в регионе постоянные дожди и шторма, различные подводные течения активизировались из-за волнения моря и сильного ветра. Но как только на море будет штиль и температура воздуха выше +35 градусов, вода за сутки хорошо прогреется.

21 июля в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение, запрет на купание ввели на пляжах Сочи и Анапы. В ближайшие выходные дни ожидаются сильные дожди и ветер. В отдельных районах возможны грозы и град.