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Минздрав продлит нацпроцедуру регистрации медизделий до конца 2023 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Минздрав согласился продлить национальную процедуру регистрации медицинских изделий до конца 2023 года. Об этом говорится в ответе министерства на обращение производителей и дистрибьютеров медизделий. Текст имеется в распоряжении «Известий».

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Как отмечается в документе, министерством подготовлен проект протокола о продлении нацпроцедуры до 31 декабря 2023 года «для вынесения на рассмотрение на очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии».

По мнению одного из авторов обращения, гендиректора консалтинговой компании «Медрелис» Юрия Матвиенко, это решение даст отрасли дополнительные возможности по недопущению дефицита медицинских изделий. Регистрация является обязательным условием для обращения в России всех медицинских изделий — от самого простого инструмента стоматолога или реагента для анализов до сложных томографов, добавил эксперт.

В июне 2022 года представители 150 компаний-производителей и дистрибуторов, а также руководители бизнес-объединений «Деловая Россия» и «Опора России» обратились в правительство, Счетную палату и Госдуму с просьбой продлить работу национальной процедуры регистрации. По их словам, изменение правил регистрации новых медицинских изделий в России грозят их дефицитом.

Ранее «Известия» сообщали, что бизнес предупредил о рисках дефицита медизделий в России из-за прекращения действия национальной системы регистрации.

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