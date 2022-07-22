Партию лимонов из КНР доставили в Приамурье после двухлетнего перерыва
В Амурскую область из Китая прямой импортной поставкой поступила первая после двухлетнего перерыва партия цитрусовых. Более 25 т лимонов доставили через смешанный пункт пропуска «Благовещенск – Хэйхэ».
Фрукты прошли контроль наравне с другой плодоовощной продукцией. Специалисты отобрали пробы продукции и передали на исследование в ФГБУ «Амурский референтный центр Россельхознадзора».
Экспертиза подтвердила, что во всех партиях отсутствуют карантинные организмы. На этом основании их выпустили в свободное обращение, пишет ИА PriamurMedia.
Ограничения на ввоз цитрусовых культур ввел Россельхознадзор 6 января 2020 года. Их отменили 3 февраля 2022 года.
Всего же с 16 июня, момента возобновления навигации между Благовещенском и Хэйхэ, было шесть поставок плодоовощной продукции из Китая. Ее общий объем превысил 5 тыс. т.
Ранее сообщалось, что на станции Благовещенск задержали груз гнилых мяса и сарделек весом более 22 т. Его доставили по железной дороге из Подмосковья.