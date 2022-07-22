Более 22 т гнилого мяса привезли в Благовещенск из Подмосковья

Инспекторы Россельхознадзора предотвратили выход в оборот более 22,2 т некачественных мясных полуфабрикатов и мяса. 32 партии порченой продукции задержали на станции Благовещенск.

Контрольно-надзорные мероприятия проходили 5 июля. Продукцию животного происхождения доставили из Московской области в Амурскую железнодорожным транспортом.

ИА PriamurMedia пишет, что гнилые мясо и сосиски инспекторы обнаружили в вагоне-термосе, который следовал с подмосковной станции Овражки до станции Благовещенск Забайкальской железной дороги. Груз предназначался для пяти индивидуальных предпринимателей и одного предприятия, которые занимаются оптовой и розничной торговлей.

Инспекторы установили, что мясная продукция 13 видов, в том числе мясо, полуфабрикаты из свинины и птицы, части цыплят и сардельки, имели плесень и гнилостный запах, а упаковка была повреждена.

Выпуск мясных продуктов в оборот запретили. Получателям груза выдали предписания об уничтожении мяса. Позже его сожгли.

С начала 2022 года в Приамурье это первый случай нарушения ветеринарно-санитарных правил, которое было допущено во время перевозки грузов происхождения по железной дороге, отмечает Амурская служба новостей.