Реклама
Прямой эфир
Политика
В Госдуме предложили давать россиянам выходной в день рождения
Мир
Минобороны отчиталось об уничтожении четырех установок HIMARS
Экономика
ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 8% годовых
Мир
В Кремле ответили на сообщения о задержке турбины для «Северного потока»
Мир
Шойгу прибыл в Стамбул на подписание документов по зерну
Общество
Путин поручил разработать допмеры для поддержки семей с детьми
Мир
Визит Байдена на Ближний Восток назвали дипломатическим провалом США
Мир
Порт Роттердама прекратил контейнерные перевозки в Россию и из нее
Мир
Экс-продюсер группы «Грибы» бежал в Россию из-за угроз украинцев
Мир
В Германии назвали три ошибки Запада в отношении России
Политика
Правительство расширило список недружественных РФ стран

Пыль и опилки станут сырьем российских строительных заводов

Пыль, опилки, кора и шерстяное тряпье станут сырьем российских строительных заводов
0
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В правительство России внесли отраслевую программу о применении вторсырья на промышленных предприятиях, ее разработали в Минпромторге. Документ получил название «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве», рассказал «Известиям» генеральный директор Российского экологического оператора (ППК РЭО) Денис Буцаев в пятницу, 22 июля.

Полный утиль: за переработчиками мусора проследят с помощью энергодатчиков
Поможет ли это решить проблему с липовой утилизацией товаров

Это одна из четырех программ, которые поручила разработать вице-премьер Виктория Абрамченко в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». ППК РЭО участвовал в разработке.

Программа определяет перечень наиболее перспективных к использованию вторичных ресурсов и сырья, которые образуются на предприятиях металлургической промышленности. Например, шлаки черной и цветной металлургии можно использовать при производстве цемента, заполнителя легких бетонов, известкового удобрения, щебня, песка, бетона, шлакоминеральных активных смесей, известковых и фосфорных удобрений. Щебень, песок и готовые щебеночно-песчаные смеси применяются для дорожного строительства.

Большая группа эффективных стройматериалов изготавливается из отходов древесины и в процессе переработки другого растительного сырья. С этой целью используются пыль, опилки, стружка, древесная мука, кора, сучья и другие отходы. Из отходов древесины, полученных на различных стадиях ее переработки, производятся древесноволокнистые и древесностружечные плиты, арболит, ксилолит, опилкобетон, ксилобетон, фибролит, королит, древесные пластики. Все эти материалы в зависимости от области применения подразделяются на конструкционно-теплоизоляционные, теплоизоляционные и отделочные.

К отходам легкой промышленности относятся пух циклонный, орешек и пух трепальный, подметь, путанка, концы, пряжи, шерстяные и полушерстяные тряпье и обрезки, краевые участки шкуры, стружка сырьевая, мездра, лоскут кож, вырубка кожевенная. Их можно использовать при производстве технической и мебельной ваты, рубероида, товаров народного потребления, ветоши обтирочной, плит строительного назначения, желатина, клея мездрового, щетины, наполнителя для кожи, кроя лыжных креплений, ремешков, стелек и задников для обуви, набоек кожаных, шайб технических.

В конце июня в РЭО заявили, что отходы строительства направят на вторичное использование в этой отрасли. Отмечалось, что программа «Применение вторичных ресурсов, вторичного сырья из отходов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства» ориентирована на 2022–2030 годы. Эксперты планируют, что к 2030 году доля вторичных ресурсов, которые используют в сырье и материалах при строительстве, вырастет до 40% вторсырья.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022