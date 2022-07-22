Пыль и опилки станут сырьем российских строительных заводов

В правительство России внесли отраслевую программу о применении вторсырья на промышленных предприятиях, ее разработали в Минпромторге. Документ получил название «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве», рассказал «Известиям» генеральный директор Российского экологического оператора (ППК РЭО) Денис Буцаев в пятницу, 22 июля.

Это одна из четырех программ, которые поручила разработать вице-премьер Виктория Абрамченко в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». ППК РЭО участвовал в разработке.

Программа определяет перечень наиболее перспективных к использованию вторичных ресурсов и сырья, которые образуются на предприятиях металлургической промышленности. Например, шлаки черной и цветной металлургии можно использовать при производстве цемента, заполнителя легких бетонов, известкового удобрения, щебня, песка, бетона, шлакоминеральных активных смесей, известковых и фосфорных удобрений. Щебень, песок и готовые щебеночно-песчаные смеси применяются для дорожного строительства.

Большая группа эффективных стройматериалов изготавливается из отходов древесины и в процессе переработки другого растительного сырья. С этой целью используются пыль, опилки, стружка, древесная мука, кора, сучья и другие отходы. Из отходов древесины, полученных на различных стадиях ее переработки, производятся древесноволокнистые и древесностружечные плиты, арболит, ксилолит, опилкобетон, ксилобетон, фибролит, королит, древесные пластики. Все эти материалы в зависимости от области применения подразделяются на конструкционно-теплоизоляционные, теплоизоляционные и отделочные.

К отходам легкой промышленности относятся пух циклонный, орешек и пух трепальный, подметь, путанка, концы, пряжи, шерстяные и полушерстяные тряпье и обрезки, краевые участки шкуры, стружка сырьевая, мездра, лоскут кож, вырубка кожевенная. Их можно использовать при производстве технической и мебельной ваты, рубероида, товаров народного потребления, ветоши обтирочной, плит строительного назначения, желатина, клея мездрового, щетины, наполнителя для кожи, кроя лыжных креплений, ремешков, стелек и задников для обуви, набоек кожаных, шайб технических.

В конце июня в РЭО заявили, что отходы строительства направят на вторичное использование в этой отрасли. Отмечалось, что программа «Применение вторичных ресурсов, вторичного сырья из отходов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства» ориентирована на 2022–2030 годы. Эксперты планируют, что к 2030 году доля вторичных ресурсов, которые используют в сырье и материалах при строительстве, вырастет до 40% вторсырья.