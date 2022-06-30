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При строительстве домов в России будут использовать стеклобой и линолеум

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Отходы строительства направят на вторичное использование в этой отрасли, рассказали «Известиям» в Российском экологическом операторе (РЭО) в четверг, 30 июня.

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«Больше всего промышленного мусора образуется при ремонте и сносе зданий, сооружений. В городах преобладают такие виды отходов, как бетон и железобетон, осколки кирпичей, лом асфальта, древесина, стеклобой и линолеум. Все эти материалы можно использовать повторно», — рассказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Чтобы на законодательном уровне отрегулировать повторное использование этих отходов в строительной отрасли, Минстрой и РЭО сформировали программу — «Применение вторичных ресурсов, вторичного сырья из отходов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства». Она ориентирована на 2022–2030 годы. Эксперты планируют, что к 2030 году доля вторичных ресурсов, которые используют в сырье и материалах при строительстве, вырастет до 40% вторсырья.

Программа уже прошла межведомственное согласование, ее направили на утверждение в правительство.

Так, вице-премьер Виктория Абрамченко поручала разработать такую программу в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». С учетом новых экономических условий такой подход достаточно своевременный, он благотворно скажется на экономике и экологии страны, отметил Буцаев.

В середине июня РЭО сообщил «Известиям», что в рамках программы по вторичному использованию строительных отходов в этой же отрасли к 2030 году такие отходы на 40% будут использоваться при строительстве дорог. Опыт зарубежных стран показал, что использование от 80 до 90% вторичных ресурсов вполне возможно. Удачный пример использования вторсырья, в частности пластика, при строительстве дорог есть у Индии. Там при помощи утилизированных пластиковых отходов проложили свыше 30 тыс. км дорог.

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