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«Зеленые» инвестиции «Роснефти» за четыре года превысили 200 млрд рублей

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Фото: Global Look Press/Rosneft
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Объем «зеленых» инвестиций «Роснефти» за 2018–2021 годы превысил 200 млрд рублей. Средства были направлены на увеличение полезного использования попутного газа, повышение надежности трубопроводов, оптимизацию обращения с отходами и рекультивацию земель, рассказали в пресс-службе компании.

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В представленной обновленной Публичной позиции — «Роснефть: вклад в реализацию целей ООН в области устойчивого развития» компания подтвердила свою приверженность высоким экологическим стандартам. Отмечается, что только в 2021 году «Роснефть» инвестировала в природоохранные и природовосстановительные мероприятия около 55 млрд рублей. За год компания помогла рекультивировать более 470 га земель исторического наследия и высадить свыше 9 млн саженцев деревьев различных пород.

«Бережное отношение к природным ресурсам — один из главных приоритетов компании. «Роснефть» ежегодно реализует целый ряд мероприятий и инвестиционных проектов, направленных на улучшение экологических показателей в производственной деятельности, минимизацию воздействия на окружающую среду и содействие сохранению биоразнообразия», — подчеркнули в пресс-службе.

В частности, для минимизации потребления пресной воды и повышения качества сточных вод компания модернизирует свою инфраструктуру: в 2021 году «Роснефть» реконструировала ряд очистных сооружений и вывела их на проектную мощность.

Кроме того, в целях сохранения биологического разнообразия и восполнения водных биоресурсов в регионах присутствия компании было выпущено более 120 млн молоди рыб, включая мальков сибирского осетра, атлантического и черноморского лосося, чира, сига, стерляди и муксуна.

Также «Роснефть» продолжает проекты по изучению, мониторингу и защите животных Арктики, являющихся индикаторами экосистем региона. Так, в 2021 году были проведены полевые исследования белого медведя и моржа на острове Земля Александры (архипелаг Франца-Иосифа), Оранских островах и мысе Желания архипелага Новая Земля. В долинах рек Хета и Хатанга специалисты обследовали территории обитания диких северных оленей, изучили миграционные пути животных в двух муниципальных районах Красноярского края. Полевые исследования планируется продолжить летом-осенью 2022 года.

Цели ООН в области устойчивого развития учитывались при разработке новой стратегии «Роснефть–2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход». Также компания утвердила Концепцию экологического развития до 2035 года, которая подразумевает минимизацию воздействия на окружающую среду, внедрение принципов циркулярной экономики («экономики замкнутого цикла») и сохранение экосистем и биоразнообразия.

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