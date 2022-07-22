«Зеленые» инвестиции «Роснефти» за четыре года превысили 200 млрд рублей

Объем «зеленых» инвестиций «Роснефти» за 2018–2021 годы превысил 200 млрд рублей. Средства были направлены на увеличение полезного использования попутного газа, повышение надежности трубопроводов, оптимизацию обращения с отходами и рекультивацию земель, рассказали в пресс-службе компании.

В представленной обновленной Публичной позиции — «Роснефть: вклад в реализацию целей ООН в области устойчивого развития» компания подтвердила свою приверженность высоким экологическим стандартам. Отмечается, что только в 2021 году «Роснефть» инвестировала в природоохранные и природовосстановительные мероприятия около 55 млрд рублей. За год компания помогла рекультивировать более 470 га земель исторического наследия и высадить свыше 9 млн саженцев деревьев различных пород.

«Бережное отношение к природным ресурсам — один из главных приоритетов компании. «Роснефть» ежегодно реализует целый ряд мероприятий и инвестиционных проектов, направленных на улучшение экологических показателей в производственной деятельности, минимизацию воздействия на окружающую среду и содействие сохранению биоразнообразия», — подчеркнули в пресс-службе.

В частности, для минимизации потребления пресной воды и повышения качества сточных вод компания модернизирует свою инфраструктуру: в 2021 году «Роснефть» реконструировала ряд очистных сооружений и вывела их на проектную мощность.

Кроме того, в целях сохранения биологического разнообразия и восполнения водных биоресурсов в регионах присутствия компании было выпущено более 120 млн молоди рыб, включая мальков сибирского осетра, атлантического и черноморского лосося, чира, сига, стерляди и муксуна.

Также «Роснефть» продолжает проекты по изучению, мониторингу и защите животных Арктики, являющихся индикаторами экосистем региона. Так, в 2021 году были проведены полевые исследования белого медведя и моржа на острове Земля Александры (архипелаг Франца-Иосифа), Оранских островах и мысе Желания архипелага Новая Земля. В долинах рек Хета и Хатанга специалисты обследовали территории обитания диких северных оленей, изучили миграционные пути животных в двух муниципальных районах Красноярского края. Полевые исследования планируется продолжить летом-осенью 2022 года.

Цели ООН в области устойчивого развития учитывались при разработке новой стратегии «Роснефть–2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход». Также компания утвердила Концепцию экологического развития до 2035 года, которая подразумевает минимизацию воздействия на окружающую среду, внедрение принципов циркулярной экономики («экономики замкнутого цикла») и сохранение экосистем и биоразнообразия.