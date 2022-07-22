Мошенники получили доступ к переписке замглавы Минэнерго

Мошенники взломали телефон замминистра энергетики РФ Павла Сниккарса и получили доступ к переписке. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил Telegram-канал 112.

По информации «Известий», инцидент произошел еще в 2021 году, но дело возбудили только вчера.

«Известия» обратились в Минэнерго, но там отказали в официальном комментарии и посоветовали обратиться в МВД.

Установлено, что 24-летний мужчина, житель Белгородской области, пришел с поддельной генеральной доверенностью министерства в офис одного из операторов связи и перевыпустил SIM-карту. Впоследствии он получил доступ ко всем мессенджерам чиновника.

По предварительным данным, задержанный был просто исполнителем.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений».

Следователям стоит выяснить круг лиц, заинтересованных в доступе к личной информации замминистра.

21 июля эксперты ВТБ заметили резкий рост «фишинговой» активности мошенников с начала лета, так, через приложения для Android устанавливается вредоносное ПО на телефон с целью хищения личных данных и информации из SMS и звонков.

Уточняется, что вредоносные приложения мимикрируют под бренды финансовых организаций, а при запуске запрашивают все возможные доступы к управлению устройством.