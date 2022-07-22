На Алтае придумали кодекс правил для сборщиков орехов

В Республике Алтай появился «кодекс» для сборщиков кедровых орехов. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщает altapress.ru со ссылкой на соцести.

Местные жители опубликовали три правила, которым нужно следовать. Первое — не использовать наемный труд.

«Всех местных ребят просим разворачивать машины чужаков (практика яломанцев, ининцев и других сел Онгудайского района)», — говорится в публикации.

Второе правило — не использовать «кедротряс».

«Если видите умников с такими инструментами — смело можете отобрать или вывести из строя», — пишут местные жители.

Также они попросили сборщиков орехов по возможности собирать мусор в лесу.

Ранее, 12 июля, сообщалось, что свыше 700 т нового урожая собрали за двое суток в Воронежской области