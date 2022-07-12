Реклама
Прямой эфир
Мир
В Италии за сутки зарегистрировали почти 143 тыс. новых случаев коронавируса
Культура
Украденный во Франции ковчег с Кровью Христа обнаружили в Голландии
Мир
«Роскосмос» допустил реализацию своей части ExoMars собственными силами
Армия
Северный флот РФ начал противолодочные учения в Баренцевом море
Мир
Байден указал на сокращение возможностей ИГ в Сирии после ликвидации их лидера
Наука
NASA опубликовало снимки Вселенной с телескопа «Джеймс Уэбб»
Мир
Илон Маск выступил против участия Трампа в президентских выборах в США
Культура
Объявлены номинанты на премию «Эмми-2022»
Мир
На выборах премьера Великобритании зарегистрировали восемь кандидатов
Мир
В Европе прекратили сотрудничество с «Роскосмосом» по программе ExoMars
Экономика
Застройщики могут опоздать со вводом домов на год

В Воронежской области за двое суток собрали более 700 т урожая

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Свыше 700 т нового урожая собрали за двое суток в Воронежской области. Об этом во вторник, 12 июля, сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на ГК «ЭкоНива».

Как отмечается в материале, за первые сутки удалось обмолотить 123 га. Всего компания планирует убрать 270 тыс. га за сезон. Среди культур — озимая и яровая пшеница, ячмень, тритикале, кукуруза, горох, нут и др.

Часть урожая отдадут на корм скоту, другую часть реализуют на рынке.

7 июля агроном Октябрина Ганичкина объяснила, как спасти урожай в жаркую погоду. Эксперт рассказала, что в сильную жару растениям необходимо больше влаги, но чтобы не навредить огурцам и помидорам, следует соблюдать правила полива.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022