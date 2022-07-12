В Воронежской области за двое суток собрали более 700 т урожая
Свыше 700 т нового урожая собрали за двое суток в Воронежской области. Об этом во вторник, 12 июля, сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на ГК «ЭкоНива».
Как отмечается в материале, за первые сутки удалось обмолотить 123 га. Всего компания планирует убрать 270 тыс. га за сезон. Среди культур — озимая и яровая пшеница, ячмень, тритикале, кукуруза, горох, нут и др.
Часть урожая отдадут на корм скоту, другую часть реализуют на рынке.
7 июля агроном Октябрина Ганичкина объяснила, как спасти урожай в жаркую погоду. Эксперт рассказала, что в сильную жару растениям необходимо больше влаги, но чтобы не навредить огурцам и помидорам, следует соблюдать правила полива.