Реклама
Прямой эфир
Мир
Артемьев и Кристофоретти завершили выход в открытый космос
Общество
Вильфанд сообщил о засухе в ряде регионов России
Наука
Россиянка Кикина полетит к МКС на Crew Dragon не ранее конца сентября
Мир
Драупади Мурму избрана новым президентом Индии
Мир
Госдеп США предварительно одобрил продажу Нидерландам ракет Patriot
Мир
Минфин Украины оценил потребности страны за июль более чем в $3 млрд
Мир
ВСУ ударили из HIMARS по Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу
Мир
Президент Италии подписал указ о досрочных выборах в парламент
Мир
Российские ПВО усилили в Энергодаре после обстрела Запорожской АЭС
Мир
США поддержали предстоящее соглашение по экспорту зерна
Мир
Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против России

Потребительская уверенность в России упала до минимума с 2015 года

0
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во II квартале 2022 года итоговый индекс потребительской уверенности граждан (ИПУ), отражающий оценку экономической ситуации в стране, снизился относительно предыдущего (–21%) до значения в –31%, говорится в аналитическом исследовании НИУ ВШЭ.

Заначка не из легких: сколько нужно откладывать на черный день
Финансовые аналитики перечислили варианты увеличения дохода россиян

Это наиболее сильное сокращение с кризисного 2015 года, тогда показатель упал до –32%.

Сократились и другие индексы. Так, показатель благоприятности условий для совершения крупных покупок уменьшился на 14 п.п. и составил 46%.

Индекс благоприятности условий для сбережений сократился на 6 п.п. — до 44%. Однако это значение выше, чем в кризисные 2009 и 2015 годы, а также во II квартале 2020-го, когда был локдаун, говорится в исследовании ВШЭ.

Основной причиной появления такой тенденции выступает психологический фактор: свою роль сыграли шок от изменений и прогнозируемое регуляторами падение экономики на 7–10%, пояснил «Известиям» один из авторов мониторинга, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, люди ожидают снижения доходов, что вызывает сокращение уровня потребления. Из-за этого замедляется экономический рост, поскольку на 45–50% экономика страны базируется на тратах домашних хозяйств, заметил он.

В Минэкономразвития «Известиям» подтвердили, что в реальном выражении показатели потребительского спроса всё еще ниже значений января–февраля. В целом спрос в экономике остается слабым, несмотря на некоторое оживление потребительской активности, вызванное сезонными тенденциями.

«Сохраняется дефляционный тренд. В июне цены снизились на 0,35% месяц к месяцу. В июле тренд дефляции был продолжен. Потребительские кредиты (без ипотеки) не растут. По компаниям и ипотеке — основной прирост за счет льготных кредитных программ. Одновременно растут депозиты: в условиях высоких реальных ставок население и бизнес тратят деньги неохотно, предпочитают их сберегать», — отметили в ведомстве.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Берегут у себя: потребительская уверенность в РФ упала до минимума за 7 лет

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022