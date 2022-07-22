Потребительская уверенность в России упала до минимума с 2015 года

Во II квартале 2022 года итоговый индекс потребительской уверенности граждан (ИПУ), отражающий оценку экономической ситуации в стране, снизился относительно предыдущего (–21%) до значения в –31%, говорится в аналитическом исследовании НИУ ВШЭ.

Это наиболее сильное сокращение с кризисного 2015 года, тогда показатель упал до –32%.

Сократились и другие индексы. Так, показатель благоприятности условий для совершения крупных покупок уменьшился на 14 п.п. и составил 46%.

Индекс благоприятности условий для сбережений сократился на 6 п.п. — до 44%. Однако это значение выше, чем в кризисные 2009 и 2015 годы, а также во II квартале 2020-го, когда был локдаун, говорится в исследовании ВШЭ.

Основной причиной появления такой тенденции выступает психологический фактор: свою роль сыграли шок от изменений и прогнозируемое регуляторами падение экономики на 7–10%, пояснил «Известиям» один из авторов мониторинга, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, люди ожидают снижения доходов, что вызывает сокращение уровня потребления. Из-за этого замедляется экономический рост, поскольку на 45–50% экономика страны базируется на тратах домашних хозяйств, заметил он.

В Минэкономразвития «Известиям» подтвердили, что в реальном выражении показатели потребительского спроса всё еще ниже значений января–февраля. В целом спрос в экономике остается слабым, несмотря на некоторое оживление потребительской активности, вызванное сезонными тенденциями.

«Сохраняется дефляционный тренд. В июне цены снизились на 0,35% месяц к месяцу. В июле тренд дефляции был продолжен. Потребительские кредиты (без ипотеки) не растут. По компаниям и ипотеке — основной прирост за счет льготных кредитных программ. Одновременно растут депозиты: в условиях высоких реальных ставок население и бизнес тратят деньги неохотно, предпочитают их сберегать», — отметили в ведомстве.

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