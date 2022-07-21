Реклама
Прямой эфир
Мир
Госдеп США предварительно одобрил продажу Нидерландам ракет Patriot
Мир
Минфин Украины оценил потребности страны за июль более чем в $3 млрд
Мир
ВСУ ударили из HIMARS по Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу
Мир
Президент Италии подписал указ о досрочных выборах в парламент
Мир
Российские ПВО усилили в Энергодаре после обстрела Запорожской АЭС
Мир
США поддержали предстоящее соглашение по экспорту зерна
Мир
Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против России
Мир
В Харькове подразделения теробороны заняли территорию университета
Мир
ЕС отказался от введения санкций против «ВСМПО-Ависма»
Мир
Досрочные парламентские выборы в Италии состоятся 25 сентября
Мир
Глава МI6 заявил о шансе для контрнаступления ВСУ через несколько недель

Три человека пострадали в ДТП у аэропорта Внуково

0
Фото: t.me/moscowproc
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три человека пострадали в результате ДТП с участием нескольких автомобилей на Киевском шоссе неподалеку от аэропорта Внуково. Об этом 21 июля сообщили в столичной прокуратуре.

Отмечается, что пострадавших с различными травмами доставили в больницу.

«Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие по факту ДТП процессуального решения», — сообщили в ведомстве.

В Telegram-канале дептранса Москвы указали, что движение в районе ДТП было затруднено, однако сейчас ситуация на дороге стабилизировалась.

Ранее в этот день сообщалось, что на пешеходном переходе на Алтуфьевском шоссе на севере Москвы иномарка Toyota Land Cruiser сбила мать и дочь, последняя умерла в больнице от полученных травм.

По данным Госавтоинспекции, за рулем автомобиля находился 53-летний водитель. Следствие установило, что светофор, расположенный на пешеходном переходе, в момент ДТП не работал.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022