Три человека пострадали в ДТП у аэропорта Внуково

Три человека пострадали в результате ДТП с участием нескольких автомобилей на Киевском шоссе неподалеку от аэропорта Внуково. Об этом 21 июля сообщили в столичной прокуратуре.

Отмечается, что пострадавших с различными травмами доставили в больницу.

«Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие по факту ДТП процессуального решения», — сообщили в ведомстве.

В Telegram-канале дептранса Москвы указали, что движение в районе ДТП было затруднено, однако сейчас ситуация на дороге стабилизировалась.

Ранее в этот день сообщалось, что на пешеходном переходе на Алтуфьевском шоссе на севере Москвы иномарка Toyota Land Cruiser сбила мать и дочь, последняя умерла в больнице от полученных травм.

По данным Госавтоинспекции, за рулем автомобиля находился 53-летний водитель. Следствие установило, что светофор, расположенный на пешеходном переходе, в момент ДТП не работал.