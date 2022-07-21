Дело возбудили по факту гибели женщины и ребенка в ДТП в Татарстане

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту гибели 65-летней женщины и восьмилетнего ребенка в ДТП в Апастовском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Авария произошла 19 июля на 66-м км трассы Казань – Ульяновск. По данным СК, 43-летний водитель легкового Renault двигался из города Тетюши в Набережные Челны, когда не справился с управлением во время обгона. Машина вылетела в кювет.

В результате погибли 65-летняя женщина и восьмилетний ребенок. Водитель и 42-летняя пассажирка, которая находилась на переднем сиденье, получили различные травмы и были доставлены в больницу. Как уточняет InKazan.ru, состояние автомобилиста оценивалось как тяжелое.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек».

«Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой района на контроль», — цитирует помощника прокурора республики Яну Невмержицкую ИА «Татар-информ».

На данный момент известно, что у автомобилиста отсутствуют водительские права. Другие обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.