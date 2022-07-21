17-летняя девушка пострадала в ДТП в Самарской области

В Самарской области в городе Тольятти произошла автомобильная авария, в результате которой пострадала 17-летняя девушка. Об этом в четверг, 21 июля, сообщает НИА «Самара».

Инцидент произошел ранее в этот день около 2:00 в Комсомольском районе города на улице Никонова. Водитель Renault около дома № 8 на нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог не предоставил преимущество автомобилю «ВАЗ», машины столкнулись. В результате 17-летняя девушка — пассажир Renault получила травмы и была госпитализирована.

Ранее, 20 июля, на железнодорожном переезде в Приамурье столкнулись грузовой поезд и легковушка. В результате погибли водитель и два пассажира легковушки.