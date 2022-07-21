Движение по улице Поземского временно ограничат в Пскове

В Пскове на улице Леона Поземского введут временное ограничение движения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-служба администрации города.

В период с 23 по 24 июля проезд будет закрыт на участке от улицы Алмазной до улицы Шоссейной. Решение принято в связи с работами по переустройству инженерных сетей, которые входят в реконструкцию улицы Леона Поземского.

Городские власти просят автомобилистов учитывать изменения в схеме движения при планировании поездок и заранее выбирать маршрут.

В конце июня сообщалось, что в Пскове планируют капитально отремонтировать улицу Германа. До 29 августа 2023 года подрядчик должен разработать проектно-сметную документацию.