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Власти Пскова готовы выделить 7 млн рублей на проект ремонта улицы Германа

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Администрация Пскова объявила о поиске подрядчика на разработку проекта капитального ремонта улицы Германа. Соответствующая информация следует из документации, опубликованной на портале госзакупок.

Работы запланированы на отрезке от Крестовского шоссе до площади аэропорта. В зоне жилой застройки протяженностью 360 м необходимо привести в порядок асфальт, заменить систему водоотведения и наружного освещения, а также переустроить коммуникации.

До 29 августа 2023 года подрядчик должен разработать проектно-сметную документацию. Стоимость контракта с ним составит 6,91 млн рублей. Средства выделят из городского бюджета, пишет «Псковская лента новостей».

Сам ремонт пройдет в 2024–2025 годах.

Вдоль Северного обхода Пскова установят 500 сигнальных столбиков. Их смонтируют на участке протяженностью 10 км.

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