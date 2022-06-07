Сотни сигнальных столбиков смонтируют вдоль Северного обхода Пскова

Вдоль Северного обхода Пскова установят 500 сигнальных столбиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона.

По данным ведомства, работы уже начались. Сигнальные столбы установят на участке протяженностью 10 км.

Каждый столбик выполнен из листовой рессорной высокоуглеродной стали. Конструкция способна выдержать сильное деформирование, а затем вернуться в вертикальное положение.

В начале 2022 года подобны столбы установили на улице Ленина, недалеко от лицея № 15.

В апреле сообщалось, что в Пскове намерены объединить светофоры на двух улицах в единую автоматизированную систему управления. Завершить работы планируется до 30 июля 2022 года.