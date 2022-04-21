Более 15 млн рублей выделят на систему управления светофорами в Пскове

В Пскове намерены объединить светофоры на двух улицах в единую автоматизированную систему управления. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

О поиске подрядчика объявила администрация города. Максимальная стоимость контракта составит 15,228 млн рублей.

Ожидается, что система управления светофорными объектами и организации дорожного движения позволит снизить задержки транспорта и увеличить скорость сообщения.

Как уточняет Псковска лента новостей, выбранный подрядчик должен завершить работы до 30 июля 2022 года.

На этой неделе в Пскове также должны приступить к обновлению дорожной разметки. Работы пройдут в центре и на въездах в город.