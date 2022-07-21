Обвиняемые в краже имущества на 70 млн рублей у Чубайса не признали вину

Фигуранты дела о краже имущества у бывшего гендиректора «Роснано» Анатолия Чубайса в жилом комплексе в деревне Переделки Одинцовского района не признали свою вину, сообщает корреспондент «Известий» 21 июля из зала суда.

На скамье подсудимых сидели бывший деловой партнер Чубайса Илья Сучков и его подельники Муса Садаев, Антон Поляков и Алексей Уляхин. Адвокаты Сучкова в обращении к суду отметили, что не прояснен факт того, что именно похитил подзащитный: деньги или недвижимость. При этом в материалах уголовного дела уже опубликована часть украденного имущества. Это аудиосистема, система «Умный дом», паркетная доска и иное.

«Мне непонятна суть обвинения, планы и детали «мошеннической схемы», не понимаю, по какой сумме меня обвиняют», — заявил Сучков в зале суда.

По данным следствия, им якобы украдена сумма в размере 22 млн 850 тыс. рублей. Остальные фигуранты уголовного дела также не согласились с предъявленным обвинением.

Производство инициировали в 2017 году, признав пострадавшими экс-гендиректора «Роснано» Анатолия Чубайса и компанию «Тилсок». Ранее его вызывали на допрос в качестве потерпевшего, однако его телефон был недоступен, а повестки бизнесмен не забирал.

27 декабря 2017 года адвокат члена «Парнаса» Мусы Садаева, дело которого объединено с делом Сучкова, заявил об общей сумме ущерба за кражу имущества у Чубайса в 1 млрд рублей.