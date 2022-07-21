Дело возбудили по факту смертельного столкновения поезда и авто в Приамурье

В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту столкновения поезда и легкового автомобиля, в результате которого погибли три человека, в том числе 14-летняя девочка. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Столкновение произошло 20 июля на станции Томское Забайкальской железной дороги. Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом.

Как уточняет Амурская служба новостей, в результате погибли 51-летний водитель легковушки и двое его пассажиров – 46-летняя женщина и 14-летняя девочка. Еще две несовершеннолетние девочки получили различные травмы. Среди пассажиров поезда и локомотивной бригады пострадавших нет.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Серышевского района.