В России зафиксирован рост числа погибших в ДТП с велосипедистами

В России за шесть месяцев 2022 года почти на 5% выросло количество погибших в ДТП с велосипедистами. По статистике ГИБДД, с января по июнь текущего года зафиксировано 1946 таких случаев. Об этом 21 июля сообщает ТАСС.

В результате происшествий погибли 116 человек, что на 4,5% больше аналогичного показателя 2021 года.

В ведомстве заметили, что количество пострадавших в таких ДТП снизилось на 4,2% (1 842 человека).

Общее число аварий с пострадавшими с января по май текущего года на дорогах России составило 53,5 тыс. случаев. Это на 7,2% меньше, чем за такой же период 2021 года.

Подводя итог статистики за шесть месяцев 2022 года, в ГИБДД отметили сокращение числа погибших и пострадавших в ДТП почти на 4% (5,7 тыс. человек) и 7,5% (67,7 тыс. человек) соответственно.

20 июля в ГИБДД Москвы сообщили об анализе показателя аварийности в столице по итогам шести месяцев 2022 года. Всего за данный период было зарегистрировано 3738 ДТП. В них 147 человек погибли, 4267 пострадали. В ведомстве отметили, что причиной гибели людей чаще всего становились нарушения, связанные с переходом пешеходами проезжей части в неположенном месте.