Белый медведь, в пасти у которого застряла консервная банка, ушел от поселка людей

Белый медведь, в пасти у которого застряла консервная банка, ушел от поселка людей

2022-07-21 10:42:29

2022-07-21 10:42:29

2022-07-21 10:42:29

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