В Москве обнаружен мертвым отставной генерал-майор ФСБ

Генерал-майор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Евгений Лобачев обнаружен мертвым в Москве. Об этом 21 июля рассказал источник «Известий».

По его словам, 20 июля жена офицера ФСБ обратилась в полицию с заявлением. Она пояснила, что 76-летний муж ушел на прогулку. Домой он так и не вернулся.

Тело ветерана ФСБ обнаружили тем же вечером на лестничной клетке в доме на Качалинской улице. Рядом с погибшим лежал пистолет ТТ.

Как уточняется, в последнее время Лобачев имел проблемы со здоровьем. Кроме того, у отставного генерала были финансовые трудности.

14 июля в Перми возле дома по улице Рабочей обнаружили мертвого бизнесмена в Porsche. По данным «Известий», тело находилось на переднем сиденье машины. Мужчина скончался от огнестрельного ранения в голову, проводится доследственная проверка.