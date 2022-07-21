Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП под Омском

Крупное ДТП произошло в Омской области. Погиб один человек, пятеро получили травмы. Установлено, что водитель ВАЗ-21063 на момент аварии был пьян.

ИА «ОМСКРЕГИОН» со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что 64-летний водитель отечественной легковушки двигался по дороге Муромцево – Карбыза, неожиданно потерял управление, съехал в кювет и перевернулся. Позже выяснилось, что мужчина сел за руль, будучи пьяным.

В результате ДТП погиб 33-летний пассажир автомобиля. 61-летнюю женщину и трех детей 11-ти, девяти и восьми лет госпитализировали с травмами. По данным полиции, водитель не имел права управления транспортными средствами.

21 июля сообщалось, что на пешеходном переходе на Алтуфьевском шоссе на севере Москвы иномарка Toyota Land Cruiser сбила мать и дочь, последняя умерла в больнице от полученных травм.