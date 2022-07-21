Компания Tesla продала 75% биткоинов на $936 млн. Причиной продажи назвали обесценивание криптовалюты. До недавнего времени Tesla была вторым крупнейшим публичным владельцем биткоина, передает телеканал «Известия». В феврале 2021 года компания вложила в актив $1,5 млрд. Криптовалюту хотели принимать в качестве платежного средства.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.