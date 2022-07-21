Минприроды заявило о штатной работе Кроноцкого заповедника

Кроноцкий заповедник работает в прежнем режиме: научная и туристическая деятельности продолжаются, рассказали «Известиям» 21 июля в Минприроды РФ.

В ведомстве подчеркнули, что появившиеся в СМИ сообщения, в которых администрация ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» якобы заявила о закрытии маршрутов, не соответствуют действительности.

«В Кроноцком заповеднике, Корякском заповеднике и Южно-Камчатском заказнике продолжаются научные исследования и эколого-просветительская работа. Особо охраняемые природные территории принимают туристов и обеспечивают их безопасность на всех маршрутах. Работа на территориях не приостанавливалась и не останавливалась ни на один день», — рассказали в министерстве.

Кроме того, в СМИ появились данные о якобы решении 15 сотрудников заповедника уволиться. Эту информацию в Минприроды также опровергли — «на сегодняшний день все работают», в том числе и директор заповедника Петр Шпиленок, написавший 28 июня заявление на увольнение. Он остается в качестве заместителя директора. Обязанности руководителя ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» теперь исполняет Всеволод Яковлев, который работает в заповедной системе с 2015 года и начинал деятельность в национальном парке «Таганай».

Общая численность сотрудников заповедника на сегодняшний день — 142 человека.

«Также подчеркнем, что в министерстве на постоянной основе действует оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников в области охраны, туризма, экологического просвещения и научной деятельности федеральных ООПТ, которая может быть направлена в любое ООПТ страны для оказания помощи или замещения выбывших сотрудников», — говорится в сообщении.

Кроноцкий заповедник является одним из старейших заповедников России. Как государственный был образован в 1934 году на месте существовавшего с 1882 года Соболиного заповедника. Он расположен в восточной части Камчатки и занимает площадь 1 147 619,37 га.