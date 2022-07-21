В Приморском крае обрушился автомобильный мост

В Приморском крае три села оказались отрезаны от дороги в результате обрушения автомобильного моста через реку Малую Березовку. Об этом в четверг, 21 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального предприятия «Примавтодор».

Отмечается, что инцидент произошел между селами Крыловка и Большие Ключи. В результате села Хвищанка, Большие Ключи и поселок Горный оказались отрезаны от дороги.

В правительстве Приморского края подтвердили, что на реке Малой Березовке обрушилась переправа.

«В результате остались отрезанными три населенных пункта от снабжения. Это села Хвищанка, Большие Ключи и поселок Горный. В общей сложности это где-то порядка 245 жителей, из которых 10 детей. Энергоснабжение с населенными пунктами есть, прервано только транспортное сообщение. <…> Никто не пострадал, пострадавших и погибших нет. Единственное, нарушено жизнеобеспечение трех населенных пунктов», — сказал начальник отдела жизнеобеспечения администрации Кировского муниципального района Александр Грицаюк в беседе с VL.ru.

По данным портала, сейчас решается вопрос по подвозу продуктов питания для трех сел, оказания медпомощи и организации объезда.

Точная причина происшествия уточняется. Предположительно, по старому мосту проехал лесовоз.

Ранее, 7 июля, сообщалось, что мост вместе с грузовиком провалился в воду в Свердловской области.

Авария произошла рано утром 7 июля в Слободо-Туринском районе. Грузовик следовал по дороге Бобровское – Комлева. Когда большегруз пересекал мост через реку Ница, конструкция провалилась.

В Госавтоинспекции уточнили, что максимальная разрешенная масса при проезде моста составляла 12 т. Предполагается, что вес грузовика был выше разрешенного. Автомобиль вез щебень в село Ницинское.