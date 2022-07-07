Мост рухнул в реку под тяжестью грузовика в Свердловской области
Мост вместе с грузовиком провалился в воду в Свердловской области. Власти муниципалитета решают вопрос об объездном пути.
Авария произошла рано утром 7 июля в Слободо-Туринском районе. Грузовик следовал по дороге Бобровское – Комлева. Когда большегруз пересекал мост через реку Ницу, конструкция провалилась, пишет «ТагилСити.Ру». Транспортное средство оказалось в воде.
В Госавтоинспекции уточнили, что максимальная разрешенная масса при проезде моста составляла 12 т. Предполагается, что вес грузовика был выше разрешенного. Автомобиль вез щебень в село Ницинское.
Все подъезды к переправе перекрыты.
В мае в Приморском крае обрушился автомобильный мост на трассе Михайловка – Турий Рог. Предполагается, что причиной происшествия стал проезд грузовика с массой, превышающей разрешенную.